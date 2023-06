VIDÉO - Intempéries : pourquoi tant d’orages si violents dans le sud de la France ?

En revanche, l'absence de vent dans le sud, qui sert à pousser les nuages, favorise les orages à répétition. "On a un blocage sur le nord de la France et la dépression touche tout le grand sud. Et comme on a de l'air chaud au sol et de l'air froid en altitude, ça provoque en fin d'après-midi systématiquement de nombreux orages", explique le météorologue Alix Roumagnac.

Par ailleurs, si ces orages sont plus violents, c'est à cause du réchauffement climatique. Avec la chaleur plus élevée, l'évaporation de l'eau est plus importante et les nuages sont davantage chargés en eau, provoquant des pluies torrentielles.