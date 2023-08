VIDÉO - "Un peu de chaleur, ça fera du bien" : une remontée des températures (très) attendue

Les températures relevées dimanche 6 août étaient plutôt fraîches pour un mois d'août. Mais cette semaine, la chaleur va s'installer durablement sur tout le territoire, notamment à Paris. La température va augmenter de dix degrés d'ici la fin de la semaine. "Il a fait tellement froid au mois de juillet qu'un peu de chaleur, ça fera du bien", se réjouit un passant. Le soleil est de retour, les baigneurs aussi. Au Lac d'Annecy, on va gagner plus de quinze degrés en trois jours. On est loin de la canicule. Mais alors, comment expliquer ce coup de chaud si soudain ?