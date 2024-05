La météo des derniers jours, particulièrement maussade, a montré que les bulletins et les applications météo ne disent pas toujours la même chose. Comment l'expliquer ? Le JT de TF1 s'est mouillé pour vous.

Difficile de se faire une idée claire sur le temps qui nous attendait ce vendredi 31 mai. Pour Lille (Nord), par exemple, nos journalistes ont consulté deux applications de météo différentes. Sur l'un des téléphones, on nous promettait une apparition de soleil, quand sur l'autre, on nous prédisait un temps couvert.

Quelle est la réalité ? Nous avons demandé à notre correspondante sur place. "Ce matin, à Lille, il ne fait pas très beau. Le ciel est complètement voilé, recouvert de nuages blancs. Pas de ciel bleu, pas de soleil à l'horizon, le tout accompagné de cette pluie fine très désagréable", constatait-elle.

Résultat, donc : aucune des deux applications n'avait annoncé la météo précise.

Des différences de méthode d'une application à l'autre

Ces discordances entre prévisions et réalité n'ont pas échappé aux passants rencontrés par nos journalistes. "C'est difficile de s'y fier à 100%", constate un homme dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article, quand son épouse ajoute : "Le 18 mai, on avait prévu beaucoup de pluie, et en fait on a eu grand soleil. Donc on était très contents."

Dès lors, peut-on conclure que les prévisions sont de moins en moins fiables ? Non, assurent les experts, comme Jérôme Dréano, météorologue et président de l'association Météo Bretagne. Selon lui, "les modèles météorologiques de prévision du temps s'améliorent d'année en année. Les moyens technologiques numériques s'affinent aussi. On a des supercalculateurs qui sont de plus en plus puissants."

Pour autant, si les données sont de plus en plus précises, encore faut-il bien les déchiffrer, car les applications n'ont pas toutes les mêmes méthodes. "La fiabilité des applications météo peut être prise avec des pincettes, parce que ça va vraiment dépendre si quelqu'un a retraité toutes les données qui sont sur l'appli ou non", souligne ainsi Noémie Berthelot-Huby, conseillère pédagogique au bureau de l'association Météo et climat.

Rappelons aussi que la météo est une science complexe avec des subtilités qu'il est impossible de résumer avec de simples petits symboles.