VIDÉO - "Quand je vois ça, je suis complètement perdu" : des entreprises du Pas-de-Calais touchées de plein fouet par les inondations

Ulysse Toulet avait bâti ici toute sa vie, sa maison et sa boulangerie. En quelques heures, sept ans de travail ont disparu sous les flots qui ont envahi les rues de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais). Le jeune boulanger a perdu son stock de farines et de céréales, ainsi que des machines hors de prix. Un équipement payé à crédit, avec des échéances qui courent encore, et qui baigne dans plusieurs dizaines de centimètres d'une eau qui ne s'évacue toujours pas. "Quand je vois ça, je suis complètement perdu, on va faire face, mais je ne vois pas trop l'échéance", réagit-il dans le reportage de TF1 ci-dessus, en montrant l'étendue des dégâts.