VIDÉO - Météo : un temps automnal la semaine prochaine ? Nos prévisionnistes font le point

Plus précisément, Ange Noiret prévoit dès lundi, dans la vidéo TF1 visible en tête de cet article, qu'"une nouvelle perturbation va rentrer par le nord-ouest, qui se généralisera mardi. Un scénario qui va se répéter jusqu'à la fin de la semaine prochaine". Mercredi, le pays connaîtra même une situation typique de septembre-octobre avec du vent fort sur le nord-ouest. Avec une fiabilité plus basse, pour la fin de semaine, les températures devraient baisser encore un cran, accentuant le ressenti automnal.

Autre spécialiste météo de LCI, Coralie Dioum ajoute que cette semaine, "le soleil résistera bien en Méditerranée avec toujours du vent et des températures estivales". La situation sur le plan des incendies sera donc "à surveiller".

Pour la deuxième semaine d'août, Météo-France évoque un temps "perturbé, alternant épisodes pluvieux au nord et périodes d’accalmie." Au sud, néanmoins, le temps sera plus sec grâce au Mistral et à la tramontane, qui devraient persister. Les températures, elles, devraient être "un peu basses pour la saison, mais se rapprochant sensiblement des normales".