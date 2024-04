Quels jours va-t-il faire le plus froid cette semaine ? Les prévisions de Louis Bodin

Après avoir allègrement dépassé les moyennes de saison, les températures vont, cette semaine, être dignes d’une fin d’hiver. En 48 heures, la France va perdre de 10 à 15 degrés par endroits. Louis Bodin vous en dit plus dans le 20H de TF1.

Les Marseillais ont fait face à un choix cornélien, dimanche 14 avril : bronzette ou baignade ? Il y faisait 26 degrés dans l’après-midi, comme une ambiance de mois de juillet. "On en profite", expliquait un homme dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. Mais dès ce lundi, le thermomètre perdra quatre degrés à Marseille.

Et la baisse se fera sentir partout en France. Il a fait 15 degrés dimanche à Lille, mais seulement 9 ce lundi. À Bourges, on passe de 24 à 17 degrés. Et une chute de 10 degrés à Bordeaux. "Le plus froid semble être entre mardi et mercredi, toujours dans un courant de nord. La neige va revenir sur tous les massifs, à partir de 800 et 900 mètres. Et la fin de ce refroidissement, ce n'est pas avant, au moins, la fin de la semaine", explique Louis Bodin, spécialiste météo de TF1-LCI.

Alors, comment expliquer ce coup de froid ? Une masse d’air froid venu du nord va progressivement repousser l’air chaud. Par endroits, les températures repasseront même sous les normales de saison. La fraîcheur était déjà là dimanche matin, dans le nord de la France. Patience alors, avant de ranger vos polaires et doudounes.