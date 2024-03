VIDÉO - Grandes marées : le spectacle de tous les dangers

Les grandes marées vont se poursuivre jusqu'à mercredi. Alors que des coefficients exceptionnels sont attendus sur tout le littoral de la Manche et de l'Atlantique, les autorités multiplient les appels à la plus grande prudence.

Inexorablement, l'eau monte et commence à inonder les rues. Il en faut plus pour surprendre Daniel, habitant de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime), qui a décidé de prendre les devants en se calfeutrant. "C'est important, sinon l'eau entre dans le couloir", nous explique-t-il en fermant sa porte. Pourtant habitués à ces débordements, les habitants ne boudent pas leurs plaisirs. "C'est un spectacle assez remarquable, même si c'est dangereux et qu'il y a des risques pour la population", souligne un riverain. Pour éviter tout accident, la mairie a d'ailleurs décidé de bloquer certaines rues.

Un peu plus au sud, à Fécamp (Seine-Maritime), un bout de plage devrait être entièrement submergé au moment de la marée haute. Une scène rare dont personne ne se lasse. "C'est tellement joli, mais en même temps très dangereux", commente un habitant dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article. "Il faut faire attention. Pour l'instant, la plage n'est pas encore fermée mais même quand elle l'est, il y a des gens qui bravent les barrières et qui s'exposent", relève un autre.

À Bordeaux (Gironde), ces grandes marées bloquent, pour partie, l'estuaire de la Garonne. Conséquence immédiate, le fleuve est également sorti de son lit et déborde sur une partie des quais où la circulation est interdite. Encore plus au sud, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ces marées d'équinoxe dont les coefficients sont supérieurs à 90 grignotent peu à peu la plage. Les autorités appellent à la plus grande prudence jusqu'à mercredi, la fin des grandes marées.