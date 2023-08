VIDÉO - Retour de la canicule : comment garder votre maison au frais ?

Avec 28 degrés dès le matin en centre-ville, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) étouffe. Ici, on n'a pas l'habitude, mais chacun a sa propre stratégie. Fontaines, chapeaux, et beaucoup d'eau, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Une fois replié chez soi, il n'est pas évident de se rafraîchir. Il ne faut pas ouvrir les fenêtres : ça fait entrer l'air chaud. Ne mettez pas la climatisation trop forte, non plus, c'est le coup de froid assuré.