VIDÉO - Retour des orages et des inondations : des images spectaculaires

La France a connu son deuxième mois de juin le plus chaud et la période a également été marquée par une activité orageuse importante, annonce ce vendredi Météo-France. Ce jeudi, bon nombre de Français ont pu le constater : 42 départements français étaient placés en vigilance jaune orage, donnant lieu à des images inhabituelles et spectaculaires pour un été.

L'habitant de la Haute-Loire qui témoigne dans le reportage de TF1 ci-dessus n'en a pas cru ses yeux. Ce jeudi, aux alentours de 18 heures, un impressionnant orage de grêles a transformé le décor de son jardin.