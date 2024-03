VIDÉO - Risque d'avalanche : les stations des Alpes-Maritimes prennent les devants pour protéger les pistes

Dans le quart sud-est de la France, la dépression Monica est portée par des vents forts, et sera marquée par de fortes précipitations. Dans les stations des Alpes-Maritimes, le risque d'avalanche inquiète les responsables. TF1 s'est rendu à Auron, qui déclenche des coulées de neige dès aujourd'hui pour protéger son domaine skiable.

L'avalanche vient d'être déclenchée par des explosifs. Plus bas, les pisteurs-artificiers tirent des flèches à l'aide d'un canon. "Il y a un détonateur au bout de la flèche", explique l'un d'eux au micro de TF1, "donc à l'impact au sol, elle explose et elle déclenche l'avalanche". Une technique qui permet de sécuriser la piste de ski située au-dessous.

Dans la station d'Auron (Alpes-Maritimes), plusieurs dispositifs différents permettent de déclencher des coulées de neige. En un clic, le chef d'exploitation peut déclencher des tirs à distance, comme on le voit dans le reportage du 13H ci-dessus.

"Couloirs avalancheux"

Le risque d'avalanche est déjà marqué, mais sera encore plus haut ce dimanche, avec près de 50 cm de neige attendus dans la soirée. C'est pourquoi la station a ciblé dès ce samedi ses déclenchements dans les "couloirs avalancheux" identifiés sur le domaine.

Après chaque chute de neige, le travail de la dameuse est essentiel, pour la compacter et la rendre plus résistante au vent. Ce samedi matin, toutes les pistes sont encore ouvertes, ce qui ne sera peut-être plus le cas ce dimanche. Le message de prudence semble avoir été bien entendu par les skieurs, invités à éviter la poudreuse.