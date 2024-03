Risque d'effondrement : des clous de 25 mètres pour consolider une falaise en pleine ville à Nice

De fortes pluies sont à nouveau annoncées dès ce mardi, et dans les zones déjà fragilisées par les dernières intempéries, on s'inquiète. Rien qu'à Nice (Alpes-Maritimes) et dans ses environs, il y a eu au moins une vingtaine de glissements de terrain. Un chantier gigantesque, sur lequel s'est rendue une équipe de TF1, est en cours pour consolider une falaise.

La barre d'ancrage mesure 25 mètres de long et pèse plus de 150 kilos, comme on le voit dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. Elle doit être insérée avec précision dans un forage qui vient d'être pratiqué dans cette falaise gigantesque qui surplombe le paillon, à l'est de Nice (Alpes-Maritimes). Le but de cette opération délicate : consolider la paroi, dont on redoute qu'elle ne s'effondre. "Une fois que la barre est mise dans le trou, on la relie à un ferraillage, lui-même lié avec du béton projeté, qui permet de retenir l'éboulement de la falaise", explique Sami Kridide, le directeur de Paca Hydrokarst.

Une falaise fragilisée par les pluies

Il y a dix ans, une partie de cette colline s'était écrasée sur des voitures garées en contrebas, près de la blanchisserie de l'hôpital Pasteur, après de fortes intempéries. Le site est resté fragile et plusieurs mètres cubes de terre se sont détachés lors du dernier épisode méditerranéen au début du mois de mars. Ces dernières semaines, suite à ces très fortes pluies, les éboulements et glissements de terrain se sont multipliés dans la région niçoise.

Pour les habitants du quartier rencontrés par notre équipe, ces travaux sont une bonne nouvelle, même si le chantier est hors norme. 1300 mètres cubes de béton, 3000 mètres carrés de filets, et 18 kilomètres d'ancrages, à poser jusqu'à plus de 70 mètres de haut. L'an dernier, TF1 s'était intéressé à un chantier comparable dans le Calvados.

Mais il y a ici une difficulté supplémentaire : nous ne sommes ni en bord de mer, ni en montagne, mais en pleine ville de Nice, où la paroi domine l'avenue Joseph-Raybaud. Un environnement urbain qui laisse peu d'espace pour les installations de chantier. Des engins de plusieurs tonnes ont dû être installés à flanc de falaise pour réaliser les forages. Pour le reste, ce sont des cordistes qui travaillent en équilibre au-dessus du vide et font ce que les machines ne peuvent pas faire.