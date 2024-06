Depuis le 21 juin, la commune de Saint-Christophe-en-Oisans (Isère) est coupée du monde. Le centre a été épargné, mais les axes routiers n'existent plus. Les habitants sont coincés sur place et la nourriture commence déjà à manquer.

Pour rencontrer les habitants du village de Saint-Christophe-en-Oisans (Isère), nos équipes ont dû arriver par le ciel. Et pour cause, ils sont coupés du monde depuis la crue du Vénéon et l'effondrement de la route d'accès à la commune, le 21 juin. Alors, ils prennent leur mal en patience. "Nous on s'en sortira, c'est rien à côté de ce qui se passe à la Bérarde, tant pis si on est bloqués, on fera avec", commente Véronique Turc, employée municipale, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.

Roger Brun est né ici et ne compte pas partir, malgré cet isolement. Sans réseau téléphonique jusqu'à encore ce samedi matin, il n'a pas paniqué et s'est juste organisé avec ses voisins le temps d'avoir des nouvelles. "On a fait du jardinage, on bricole, les voisins sont très solidaires", se réjouit-il.

On va essayer de rationner. Aline Lacaille, gérante d'une épicerie

Mais la commune est confrontée à un problème de taille : le ravitaillement en nourriture. "Il n'y a plus de yaourt, il n'y a plus rien, plus grand-chose en stock", déplore Aline Lacaille, gérante de l'épicerie du relais des Écrins. En seulement une journée, les 86 habitants restants ont acheté 50% des denrées de cette épicerie, qui est la seule du village. "Ça va être compliqué de se ravitailler pour l'instant mais on va essayer de rationner un petit peu pour que tout le monde puisse avoir ce qui faut. On a même pensé à se faire héliporter pour pallier la demande parce que sinon ça va être compliqué".

À part être héliporté, il reste seulement la traversée à pied pour partir de la commune. C'est ce que va faire dimanche Eric Kayser pour rejoindre Grenoble. "On va se faire récupérer ici à Saint-Christophe, on se fait ramener à l'ancienne base, et puis après on va traverser à pied pendant 30 minutes, on se fait récupérer au Plan du lac, on repart aux télécabines, on prend les télécabines et on reprend notre voiture aux Deux Alpes", détaille cet habitant.

Cette situation pourrait encore durer plusieurs jours. "Je n'ai pas de date, en étant optimiste je vous dirais une semaine de travaux peut-être pour débloquer la route", estime Jean-Louis Arthaud, maire de Saint-Christophe-en-Oisans. En attendant, les personnes de plus de 80 ans sont évacuées au fur et à mesure de la commune. Ce samedi, six personnes fragiles sont parties pour raison de santé, mais il en reste encore trois.