"C’est toujours ça de pris" : Evelyne Dhéliat fait le bilan des précipitations en mars

De façon plus générale, "entre le 1er et le 12 mars, il est tombé en moyenne sur la France 42 mm, soit 63 % du cumul mensuel normal d’un mois de mars. Mais sur la semaine du 6 au 12 mars, les précipitations ont principalement concerné la moitié Nord, avec des cumuls compris entre 30 et 50 mm, et jusqu’à 75 mm sur les départements côtiers. Sur la moitié Sud, les précipitations ont atteint entre 75 et 150 mm sur le nord de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Sur le pourtour méditerranéen ainsi que la Corse, les précipitations ont été très faibles avec moins de 10 mm", indique de son côté Météo-France.

Une bonne nouvelle malgré tout puisque "les précipitations de mars ont permis de considérablement ré-humidifier les sols. En moyenne sur la France, les sols sont dans une situation normale pour la saison", conclut l'institut météorologique.