Sécheresse : les hôteliers des Pyrénées-Orientales prennent des mesures radicales

En France, les Pyrénées-Orientales connaissent une sécheresse historique. Le manque d'eau est tel que les professionnels du tourisme ont dû mettre en place des mesures inédites. Parmi elles, l'interdiction pour les clients de prendre des bains ou d'utiliser des seaux à glaçons pour garder des bouteilles au frais.

La catastrophe est sans précédent dans les Pyrénées-Orientales. La sécheresse qui dure depuis deux ans est telle que les hôteliers sont obligés aujourd'hui de prendre des mesures radicales pour mettre à contribution les vacanciers. L'une d'entre elle pourrait faire sourire si la situation n'était pas si grave : tous les bouchons des baignoires sont retirés pour éviter les bains. "On espère qu'on ne sera pas dans une situation de sécheresse éternellement. Mais effectivement, sur cette phase plus compliquée, on a enlevé les bouchons", explique Nicolas Cloerec, de l'hôtel Le Galion à Canet-en-Roussillon, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. Cela permettrait une économie d'au moins 600 litres par semaine pour un hôtel de 30 chambres.

Et au niveau du restaurant, ce sont les seaux remplis de glaçons qui vont disparaître d'ici à cet été. "Bientôt, nous aurons des chaussettes qui permettront de garder au frais l'ensemble de nos bouteilles de vin. Évidemment, pour le rosé, cet été, pas d'inquiétude, il sera bien frais", poursuit l'hôtelier. Pour les habitants, cela peut paraître anecdotique. "C'est un peu ridicule les glaçons, non ?", interroge l'un d'eux. Tandis qu'un autre se demande "si ça va être déterminant".

À l'hôtel Les Elmes de Banyuls-sur-Mer, le patron, Brice Sannac, a fait les comptes. "Au niveau des seaux d'eau, on a évalué que c'est 1,5 million de litres par semaine dans les Pyrénées-Orientales en saison estivale", affirme-t-il. De quoi donc remplir un bassin olympique tous les quinze jours. Toutes les sources d'économies d'eau sont donc étudiées. Ainsi, les piscines devront être bâchées la nuit pour limiter l'évaporation.

Tandis qu'au camping international du Roussillon, on agit aussi, avec, par exemple, la temporisation réduite à 30 secondes dans les douches des sanitaires. "On les règle au minimum comme ça, les gens dès qu'ils ont fini, l'eau s'arrête", avance Mehdi Fraihat. Le gérant a également installé de nouveaux pommeaux plus économes dans les mobil-homes. "Ça va nous réduire la consommation d'eau", ajoute-t-il.

Toutes ces mesures s'accompagnent de pédagogie : depuis l'an passé, tous les vacanciers sont sensibilisés à la gestion de l'eau dès leur arrivée dans ce département où les terres sont asséchées.