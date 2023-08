VIDÉO - "Ensemencement des nuages" : peut-on vraiment maîtriser la météo ?

Outre les Émirats arabes unis, partout, dans le monde, des États-Unis à l'Asie, de plus en plus d'avions se mettent à chasser des cumulus avec un seul objectif : y larguer un mélange de molécules de sel. Concrètement, des tubes remplis de produits chimiques semblables à des missiles sont accrochés à une aile d'avion avec pour mission de tenter de provoquer la pluie. Comment : en stimulant la vapeur d'eau du nuage pour accélérer la formation des gouttes de pluie, et donc provoquer une averse.

En Thaïlande, cette technique est notamment utilisée en cas de forte pollution atmosphérique, la pluie permettant en effet d'améliorer la qualité de l'air.