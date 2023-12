VIDÉO - Serre-Ponçon : les images de l'îlot de déchets formé sur le lac après les intempéries

Dans les Hautes-Alpes, les pluies diluviennes avaient provoqué des inondations et des glissements de terrain. Une eau qui a charrié des débris et des déchets en tout genre. Une pollution qui se retrouve aujourd'hui dans le lac de Serre-Ponçon.

Depuis plusieurs jours, cet îlot flottant de plusieurs kilomètres dérive sur le lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes). Il est constitué principalement d'un amas de bois et de divers végétaux, qui s'échouent peu à peu sur les berges, comme on le découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Plus de 600.000 mètres cubes de déchets verts ont été charriés par la Durance, à la suite des intempéries du 1ᵉʳ décembre dernier. Des arbres entiers avaient été déracinés et emportés, par la force des torrents sortis de leurs lits.

Agrégé aux déchets verts, beaucoup de plastique

Trois semaines après, l'accumulation de bois dans le lac artificiel le plus vaste d'Europe, inquiète ses riverains. Les berges sont, à certains endroits, inaccessibles. Mais Florian, un pêcheur, vient tout de même ramasser ce qu'il peut. En plus des morceaux de bois, il retrouve beaucoup de déchets en plastique, agrégés à la masse, et source de pollution préoccupante pour le lac.

Les maires des communes situées autour du lac ont interpellé les pouvoirs publics pour demander des moyens. Ramasser, mais aussi collecter ces centaines de mètres cubes de bois. Des solutions sont à l'étude pour trouver un moyen de les recycler. La suite de notre reportage dans la vidéo en tête de cet article.