VIDÉO - Stations de ski des Alpes : assez de neige pour tenir jusqu'à Pâques ?

Dans les Alpes, on attend encore un peu de neige ce week-end, jusqu'à quinze centimètres à La Clusaz (Haute-Savoie). C'est une bonne nouvelle pour la fin de saison, que les professionnels aimeraient voir se prolonger jusqu'aux vacances de Pâques.

Ils l'attendaient depuis une dizaine de jours, un vrai décor hivernal au printemps avec 20 centimètres de neige tombés ce dimanche matin. Dans le massif de Balme, les skieurs ont le sourire, comme on le voit dans le reportage en tête de cet article. Une très bonne nouvelle pour tous ceux qui travaillent dans la station. "Cette neige, elle arrive au bon moment pour pouvoir terminer une saison qui va se terminer chez nous le 28 avril", nous explique Jean-Christophe Hoff, directeur des remontées mécaniques. La station a déjà accueilli 800.000 skieurs et espère qu'avec ces nouvelles chutes de neige, ils seront encore nombreux dans les semaines qui viennent.

L'hôtel Saint-Alban, qui compte 48 chambres, a déjà fait une très bonne saison et compte bien faire le plein, lui aussi, pour les vacances de Pâques. "Sur les plus grosses semaines, on a été à environ à 90% de taux d'occupation. Et parfois, on a même atteint le 100%. On a vraiment senti une différence de clientèle", nous confie Lorraine Arnaud, cheffe de réception. Dans la station, la saison est loin d'être terminée, les skieurs comptent bien profiter de chaque descente jusqu'à la fin du mois d'avril.