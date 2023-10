VIDÉO - Températures estivales : les maîtres-nageurs rappelés sur les plages de l'Atlantique

On se croirait en plein mois d'août. Alors que l'été joue les prolongations et que les températures restent élevées, les plages sont très fréquentées en ce début d'automne. Dans les Landes, les sauveteurs sont de nouveau sur le qui-vive, alors que se forment en certains endroits de forts courants de baïnes. Ces bassins creusés par la houle et le vent peuvent se révéler de véritables pièges pour les baigneurs, une fois l'eau montée.