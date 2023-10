VIDÉO - Tempête Aline : à Nice, une matinée perturbée par l'alerte rouge inondations

Dans la baie des Anges, le vent et les vagues rendent la promenade très dangereuse. La police a dû secourir un baigneur ce vendredi matin. Le quai des États-Unis est complètement fermé à la circulation, mais les curieux et les joggeurs reviennent et prennent des risques. Les écoles sont fermées, les rideaux sont tirés devant de nombreux commerces. Nice est à l'arrêt.