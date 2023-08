VIDÉO - Tempête Antoni : ce que l'on sait de la disparition en mer d'un jeune à Cancale

Sur des images satellites, il était possible de voir la dépression baptisée Antoni frapper les côtes bretonnes en début de soirée. À 20h36, un témoin a appelé les secours après avoir repéré des nageurs en difficulté. Des opérations de recherche ont alors débuté. En plus de l'hélicoptère, plusieurs vedettes ont été envoyées en mer par le Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) Corsen. Compliquées par "un vent qui dépassait les 70-80 km/h" selon le capitaine de frégate et porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique Alban Simon, les investigations se sont arrêtées à 22h31. "La nuit est tombée, les recherches ne pouvaient plus être fructueuses", a-t-il ajouté.