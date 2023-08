VIDÉO - Tempête aux Baléares : "C’était d’une violence extrême", le témoignage d'une Française sur place

Des centaines de touristes français sont sur place. Cette famille était en voiture lorsque des arbres se sont effondrés sur la route. "C’était d’une violence extrême parce que vraiment, on n’y voyait plus rien, les voitures s’arrêtaient. La peur m’a envahie. J’ai vu la mort arriver, j’ai vu le danger immédiat. Quand on voit cet arbre, on se dit qu’à tout moment, on peut avoir un nouvel arbre qui nous tombe sur la voiture", témoigne la mère de famille.