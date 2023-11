VIDÉO - "Il y avait de gros flashs" : le réseau électrique mis à mal par la tempête Ciarán

Le Finistère fait partie des départements les plus touchés de l'Hexagone. Dans la nuit, de nombreux câbles électriques ont été arrachés, comme devant la maison de cet habitant rencontré par les équipes de TF1. Réveillé en pleine nuit, il n'a plus d'électricité depuis 4h du matin. "Ça faisait des flashs dehors. J'ai été voir et c'était mon câble qui était en train de se sectionner", raconte-t-il dans le reportage du JT de 13H à retrouver en tête de cet article.

Même chose un peu plus loin, où des riverains observent le travail de ces techniciens à pied d'œuvre. "Il y avait de gros flashs sur le poteau", témoigne l'un d'entre eux, qui n'a presque pas fermé l'œil de la nuit. "C'était relativement impressionnant."