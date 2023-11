VIDÉO - Tempête Ciarán : depuis trois jours, ce village breton est privé d'électricité, d'eau et de téléphone

Il n'y a pas d'eau non plus, car sans électricité, il est impossible de faire fonctionner les pompes du château qui alimente les quelque 2100 habitants de cette commune en eau courante. Pour venir en aide à la population, la maire a collecté par ses propres moyens des packs d'eau pour les distribuer : "Hier, on a distribué vraiment au compte-gouttes parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer", explique l'édile au micro de TF1. "Là, aujourd'hui, on va les donner parce qu'il y a le week-end. Ceux qui viendront chercher auront de l'eau", estime-t-elle.