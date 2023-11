VIDÉO - Tempête Ciarán : courte nuit pour des campeurs évacués dans le Morbihan

La nuit a été courte, mais ils l’ont passée à l’abri et au sec. Avant que la tempête Ciarán ne frappe le Morbihan, une quarantaine de personnes ont été évacuées de deux campings de Plœmeur mercredi soir et relogées dans le gymnase. "On entendait les arbres tomber et des coups sur les murs", témoigne l'une d'entre elles dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article. Signe de la force du vent, plusieurs routes de la commune ont été barrées et des lignes électriques endommagées.

Le maire (Horizons) Ronon Loas demande à ses administrés de rester prudents et de rester chez eux encore ce jeudi. "On est toujours en risque", souligne-t-il. "On va encore avoir des arbres qui vont tomber."