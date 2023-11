VIDÉO - "On sélectionne les urgences" : les artisans de la Manche débordés après la tempête Ciarán

Les dégâts sont si importants et nombreux qu'il est souvent difficile de joindre des couvreurs. Ce couple rencontré par notre équipe se réjouit donc d'avoir pu s'attacher les services de Maxime, qui espère réaliser une dizaine de visites dans la journée. "Là, c'est vraiment de l'intervention rapide, donc on doit forcément faire attention. Mais on n'a pas le choix si on veut faire plus de clients dans la journée, avant la tombée de la nuit", affirme le jeune homme, qui n'avait jamais connu une telle situation.