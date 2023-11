VIDÉO - Tempête Ciarán : nos images spectaculaires au cœur de la tempête en Normandie

Ce jeudi matin sur les côtes de la Manche, les vents ont soufflé à plus de 150 km/h. Des arbres et des portails n'ont pas résisté. Notre équipe rencontre une famille cloitrée chez elle depuis la veille au soir. "Quand il y a de grosses rafales, on sent les vitres trembler", montre le fils avant d'ouvrir la fenêtre un très court instant, et de la refermer avec difficulté face au bruit assourdissant du vent. Pas d'électricité et rien dans le frigo. "On est un peu mal...", résume la mère.

La mer est déchaînée, le risque de submersion est fort. Certains habitants de la Manche ne savent pas quand ils pourront sortir de chez eux.