VIDÉO - Tempête Ciarán : récit d'une nuit plus intense que prévu

La tempête a commencé à frapper la Bretagne dès mercredi soir. Au Guilvinec (Finistère), les vagues ont atteint presque 11 mètres de haut. Plus au large, une autre de plus de 21 mètres a même été enregistrée. Toute la nuit, l'océan Atlantique et la Manche sont restés déchaînés, provoquant bien des frayeurs aux rares marins qui se trouvaient en mer.

La vitesse du vent a battu de nombreux records. À la Pointe du Raz, c'est là qu'il a soufflé le plus fort, avec une pointe à 207 km/h, du jamais-vu.