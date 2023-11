VIDÉO - Clermont-Ferrand : après le passage de la tempête Frederico, l'heure est aux réparations

Le passage de la tempête Frederico a fait de nombreux dégâts à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-dôme. Au lendemain des intempéries, les services de la ville s'activent pour remettre en état les voiries et la circulation des tramways, qui a été interrompue. Une centaine de foyers ont également été privés d'électricité.

Après la tempête, l'heure est aux réparations. Au lendemain du passage de la dépression Frederico à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-dôme, les interventions s'enchainent pour effacer les dégâts provoqués par les vents violents qui ont traversé la ville jeudi.

Au niveau des toits, à trente mètres de hauteur, les pompiers contrôlent les tuiles, afin d'éviter une chute sur la voie publique ou une infiltration, alors que de nouvelles pluies sont annoncées à partir de lundi. "Nous, ça doit être la sixième ou septième de la journée", ne compte plus l'adjudante-cheffe Nelly Lecocq, débordée, dans le reportage TF1 en tête de cet article.

Des dégâts qui coûtent cher

Les vents violents ont aussi endommagé les tramways. Conséquence, la circulation a été totalement interrompue. Plus d'une dizaine de tramways étaient en réparation ce vendredi 17 novembre. Le coût est important pour l'exploitant qui doit tout remettre en état. "On est sur une estimation, entre 30 et 40.000 euros minimum, rien que sur le matériel roulant", indique Richard Peyrin, directeur général de la T2C, la régie des transports en commun de la ville.

Les dégâts représentent également un important coût financier pour les commerces. Le toit d'un supermarché s'est notamment écrasé sur un bar à proximité. Les vitres du bâtiment et les pare-brises des voitures garées devant n'ont pas résisté. Si le coût de réparation est pris en charge par l'assurance, c'est la perte de chiffre d'affaires qui inquiète le gérant. L'enseigne a interdiction d'ouvrir jusqu'à nouvel ordre.

Ailleurs dans la ville, les dégâts se font néanmoins de moins en moins visibles. Les agents ont travaillé dur toute la journée pour effacer tout passage de la tempête. Dans la soirée, quelques centaines de foyers étaient cependant toujours privés d'électricité.