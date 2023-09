VIDÉO - Tempête dévastatrice en Libye : les images du désastre

Dimanche, la Libye a été victime de la tempête Daniel, un phénomène extrême au vu de la quantité d'eau tombée. La tempête a déjà frappé en Grèce, en Turquie et en Bulgarie. En Libye, les inondations ont fait "plus de 2.300 morts" et environ 7.000 blessés, selon un bilan provisoire dressé par le service de secours et des urgences du pays.