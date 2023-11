VIDÉO - Tempête Domingos : un pont emporté par les flots en Corse, un hameau complètement isolé

Ce pont offrait le seul accès à la ville en voiture. Désormais, les riverains ne peuvent s'y rendre qu'à pied en longeant tant bien que mal un petit chemin encore inondé pour le moment. "Normalement, il n'y a pas d'eau ici, et là ça a débordé sur la gauche", souligne un autre habitant, décrivant un spectacle "impressionnant". "Les voitures sont bloquées à la maison. Quand la rivière le permettra, on pourra au moins passer à pied, et puis on verra", tente de relativiser un autre. "On s'en doutait un peu, c'était plus fort que d'habitude", glisse une autre riveraine.

De leur côté, les gendarmes et les sapeurs sont à pied d'œuvre pour installer une tyrolienne pour pouvoir acheminer de l'eau et de la nourriture à la vingtaine de personnes coincées dans le hameau. Par chance, aucune victime n'est toutefois à déplorer. "On a déclenché tous les moyens nécessaires, à la fois pour s'assurer que cette vingtaine d'habitants qui résident à l'année dans ce secteur étaient en sécurité, et qu'il n'y avait pas de blessés ni de victimes, ce qui est le plus important", déroule le maire de la commune, Xavier Poli.