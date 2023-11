VIDÉO - Tempête Frederico : la France balayée d'ouest en est avec des rafales à plus de 140 km/h

Arrivée par l'ouest du pays, la dépression Frederico a balayé une large partie de la France ce jeudi 16 novembre. De fortes rafales ont notamment été enregistrées sur le littoral breton, déjà lourdement touché par la tempête Ciáran. C'est maintenant dans le sud du pays dans la soirée.

Toute la journée, le vent a soufflé fort dans l'Hexagone. Et ce n'est pas fini. Après avoir balayé le pays d'ouest en est, la tempête Frederico doit toucher le sud du pays dans la soirée. Les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et le Var ont d'ailleurs été placés en vigilance orange par Météo-France. Derniers départements impactés par la dépression, ils se préparent à d'importantes rafales, à l'instar de celles cette enregistrées sur le littoral breton, puis dans le Puy-de-Dôme.

C'est très dangereux Zucchero Guillouzo, artisan couvreur

En Bretagne, le déferlement de vagues a mis les côtes à rude épreuve, alors que les dégâts causés par la tempête Ciáran n’ont toujours pas été réparés dans leur totalité. "Ça me fait énormément peur. J’ai peur que la bâche ne tienne pas parce que ça continue toujours à souffler autant", témoignait une habitante rencontrée ce jeudi par les équipes de TF1 (voir le reportage en tête de cet article).

Dans des conditions difficiles, les couvreurs se sont activés. À Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, Zucchero Guillouzo croulait sous les demandes. "Ça fait plusieurs fois que le client nous appelle, on a eu tellement de demandes qu’on n'a pas pu répondre à tout le monde", expliquait-il. "C’est compliqué et surtout, quand on a un véhicule nacelle et qu’il faut la déplier à plusieurs mètres de haut, là, le vent, c’est très dangereux."

Après avoir frappé la côte ouest avec des pointes à 142 km/h enregistrées à Belle-île, la dépression a gagné l’est avant de se diriger vers le sud. Des vents atteignant les 144 km/h ont été observés dans le Gard, 129 km/h en Bourgogne-Franche-Comté.