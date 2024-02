VIDÉO - Tempête Louis : nouvelles inondations dans le Nord

Dans le Nord, la tempête Louis a, une fois de plus, entraîné des inondations. Du côté de Cartignies, l'histoire se répète, mais jamais les habitants n'avaient connu une situation d'une telle ampleur.

Les quantités d'eau à pomper sont tellement importantes que les pompiers ont sorti leur matériel le plus puissant. À l'intérieur de cette cave, 240 mètres cubes d'eaux stagnantes doivent être évacués. Alexi a eu très peur jeudi soir en voyant l'eau monter à une vitesse folle.

Les précipitations ont été tellement importantes jeudi soir et en un temps très court, que brutalement l'Helpe Mineure est sorti de son lit. Environ 150 interventions de pompiers ont eu lieu, dont une majorité dans le secteur de Cartignies (Nord). Maryvonne avait déjà été inondée, mais jamais elle n'avait vu l'eau déborder avec autant d'intensité. Un peu plus loin dans le village, c'est une vague de boue qui a traversé la maison de Marie et Yves qui ont été alertés par leurs voisins.

Toute la journée, les pompiers vont effectuer des reconnaissances et appellent les riverains, comme les automobilistes, à la plus grande prudence en respectant les interdictions de circuler.