VIDÉO - De Lothar à Ciarán : comment la France a appris à se protéger face aux tempêtes

Plus de 20 ans plus tard, le maire de Noirmoutier-en-l'Île (Vendée), Yan Balat, a pris les devants. "Aujourd'hui, on anticipe beaucoup plus les choses", souligne l'édile dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article, en montrant le groupe électrogène installé par la municipalité pour pallier toute éventuelle difficulté. Après la tempête Xynthia, en 2010, de nombreuses digues ont également été rehaussées et sont aujourd'hui mieux entretenues. "Avant, on n'avait pas cette culture du risque", abonde Fabien Gabory, le président de la communauté de commune de l'île vendéenne.

Côté infrastructure, pour éviter les dégâts et les coupures de courant, des milliers de kilomètres de lignes à haute tension ont par ailleurs été enterrés depuis 20 ans.