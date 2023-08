VIDÉO - Tempête Patricia : une femme meurt noyée, un enfant grièvement blessé après le fort coup de vent

Sous la puissance des vents, les vagues pouvaient atteindre les 9 mètres, des côtes de la Mer du Nord à l'Atlantique. Des dizaines d'interventions en mer ont été réalisées par les secours mercredi. En Bretagne, une femme et son enfant partis faire du paddle en mer ont été récupérés in extremis par hélicoptère, après 30 minutes de dérive.

Plus loin du rivage, le danger ne s'éloignait pas pour autant. Dans la commune de Montpellier-de-Médillan (Charente-Maritime), située à une vingtaine de kilomètres du littoral, un enfant a été grièvement blessé par la chute d'un arbre. Il jouait alors sur son vélo dans le parc de la maison de famille. Le vent soufflait alors à 60 km/h. L'enfant de 10 ans a les mâchoires cassées et souffre d'un traumatisme crânien. Il était, ce jeudi matin, toujours hospitalisé entre la vie et la mort.

Si le vent est retombé, une forte houle est toujours attendue sur le littoral atlantique. En pleine saison touristique, les vacanciers sont nombreux dans ces régions de bord de mer. "Les gens veulent s'approcher le plus possible des vagues. Quelques fois, ils peuvent être surpris par une vague un peu plus grosse que les autres. C'est très compliqué d'aller les secourir", rappelle Laurent, CRS maître-nageur et chef de poste à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).