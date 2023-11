VIDÉO - Tempêtes en Bretagne : à Pont-Aven, l'émotion des agents d'Enedis après la mort d'un des leurs

Une enquête judiciaire, confiée à la compagnie de gendarmerie de Quimperlé en lien avec l'inspection du travail, a été ouverte ce matin pour éclaircir les causes du décès de l'agent. "Toutes nos pensées vont évidemment à sa famille, son épouse, ses trois enfants", a déclaré Jean-Philippe Lamarcade, directeur région d'Enedis Bretagne, lui-même très ému. "Ce matin, il est trop tôt pour parler des circonstances de l'accident, le temps est d'abord au recueillement", a-t-il ajouté, le ton grave.

Ce dimanche à la mi-journée, 65.000 foyers restent privés d'électricité dans le Finistère, mais les habitants des communes concernées saluent le travail des équipes sur le terrain. "Heureusement qu'il y a des gens comme eux, qui peuvent venir et solidaires. En ce moment, ils travaillent jour et nuit, ils ont énormément de travail", souligne un couple de passants. Les tempêtes Ciarán et Domingos ont particulièrement ébranlé le réseau en Bretagne. Avec des câbles broyés par endroits, certains foyers ne retrouveront pas d’électricité avant deux ou trois jours.