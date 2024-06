Des pluies diluviennes se sont abattues dimanche soir sur la Haute-Savoie, provoquant torrents de boue et glissements de terrain. Ce lundi 10 juin, les secours ont encore beaucoup travail. Reportage du JT de TF1 à Collonges-sous-Salève, où un motard a été emporté par les eaux ce matin.

Après la pluie, le beau temps. Et après la stupeur, la sidération. Dimanche 9 juin au soir, des orages diluviens ont frappé, entre autres départements, la Haute-Savoie, où les pompiers ont dû intervenir à 200 reprises et où 400 foyers ont été privés d’électricité. Coulées de boue, glissements de terrain, autoroute coupée, Ehpad sous l'eau, éboulement, inondations… C’est peu dire que les dégâts sont nombreux, comme le montre le reportage du JT de 13H de TF1, à voir en tête de cet article, tourné ce lundi 10 juin, à Collonges-sous-Salève, où un motard a été emporté par les eaux dans la matinée.

Sur place, si l’eau a disparu de la plupart des routes, les habitants demeurent consternés. "C’était impressionnant. Souvent, on se dit, en voyant ça ailleurs, que ça ne peut pas arriver chez nous, et quand ça arrive, ça fait vraiment peur", témoigne Isabelle, une riveraine. "Ce sont des cours d’eau qui sont sortis de leur lit et qui sont allés inonder des établissements comme l’Ehpad ou une crèche, mais aussi pas mal de bâtiments d’habitation, dont des parkings souterrains", précise le capitaine Stéphane Marcellin, commandant des opérations de secours en Haute-Savoie.

Reste, aujourd’hui, à traiter les plus gros dégâts, comme dans la crèche susmentionnée, submergée par une importante coulée de boue. "C’est lourd en émotions de voir toute cette saleté, réagit, à notre micro, Sandrine Galea Le Vu, gérante de la pouponnière. Là, il y a toute l’équipe. On est une dizaine et on se serre les coudes pour remettre ça en ordre au plus vite."

À quelques centaines de mètres, les pompiers multiplient, encore aujourd’hui, les interventions, pompant caves et garages inondés, lorsqu’ils sont interpellés par Michelle. "Ma mère est coincée dans son appartement, il y a de l’eau jusqu’au premier étage ! Elle a 96 ans. Je venais la chercher mais malheureusement je ne peux pas", explique-t-elle derrière ses lunettes de soleil.

Les pompiers la font donc sortir, en la portant à bout de bras. Assise dans le camion rouge, Jeannine, la nonagénaire en question, préfère rigoler de cette expérience mouvementée. Et relativiser : "Les animaux, les pauvres, ils ont peur, eux ! Moi ? Oh, ça va, ça va", lâche-t-elle à TF1 entre deux éclats de rire. Si les dégâts sont considérables, aucune victime n’est à déplorer. Mais ces interventions de secours vont continuer jusqu’au bout de cette journée ensoleillée.