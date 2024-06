La Haute-Saône a été durement touchée par de violents orages mercredi. L'eau et la boue sont montées à plus d'un mètre dans des maisons. Des routes ont été emportées.

Un courant extrêmement fort d'eau et de boue emporte tout sur son passage, même la route. Le bitume se détache, on le voit flotter sur les images de la vidéo ci-dessus. Ce jeudi matin, l'eau est partie et le soleil est revenu dans le village de Menoux. L'une des rues principales est dévastée. Sur une route rénovée il y a deux ans, tout est à refaire.

Un peu plus bas, une dizaine de maisons ont été inondées. L'électroménager et les affaires personnelles sont perdus. Ici, le placo a pris l'eau. Il reste encore de la boue dans les pièces des habitations. "En 20 minutes à peu près on s'est retrouvés avec un peu plus d'un mètre dans toute la maison", décrit une sinistrée. Aujourd'hui, partout dans le quartier, on constate les dégâts.

Mercredi, l'eau a aussi emporté des voitures. Un véhicule a terminé sa course dans le portail d'un voisin. La voiture de Théo n'a pas été épargnée. Elle est encore inondée ce matin. Son voisin Axel, lui, a abandonné l'idée de démarrer son véhicule car sa "voiture est foutue". Au-delà de Menoux, plusieurs villages de Haute-Saône ont eu de l'eau jusqu'à la taille. Les pompiers sont intervenus plus d'une centaine de fois mercredi soir.