VIDÉO - "Tout est à refaire" : le calvaire des agriculteurs normands après les ravages de la tempête Ciarán

Presque trois jours après le passage de la tempête, Élise Goulhot n'arrive "pas à s'en remettre". La maraîchère bio du Tronquay, dans le Calvados, déambule dans une serre sens dessus dessous, entre structures métalliques tordues, tuyaux arrachés et bâches déchirées. "On a 200 m² de plants de légumes. Tout est à refaire", soupire la jeune femme dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête d'article. Au total, ce sont 20.000 euros d'installations de la jeune agricultrice qui ont été emportés par la tempête Ciarán, qui a frappé la Normandie dans la nuit de mercredi et jeudi.

Élise va devoir repartir de zéro, mais pour l'heure, il lui est impossible de reprendre son activité et elle doit s'armer de patience. "On essaie d'aller vite, pour sécuriser le maximum, et en même temps on doit attendre les expertises des assurances, on ne peut pas trop toucher... C'est compliqué", explique-t-elle.