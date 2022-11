"Tout est cassé, on n’a plus de tuiles" : cinq mois après la grêle, le cauchemar continue pour ces sinistrés

La pénurie d’ardoises et de tuiles est bien réelle. En cause : la forte hausse de la demande et l’explosion des prix de l’énergie. "On a réussi à faire un côté et on a reçu le reste des tuiles qu’hier. Il y en a qu’on ne peut même pas avoir. On les aura qu’au mois d’avril ou mai", affirme Gervais Sierra, charpentier. En attendant, certains vont passer tout l’hiver sous ces bâches. Les habitants des maisons les plus touchées ont déjà dû être relogés.