Le hameau de la Bérarde (Isère) a été dévasté par un torrent qui s’est formé en quelques minutes. Certains rescapés se sont vus mourir, notamment un couple pris au piège dans une maison quasiment ensevelie. L’absence de victime tient du miracle.

C’était vendredi vers 9h. À ce moment-là, la chapelle de la Bérarde tient encore debout. Une grosse opération de sauvetage a commencé pour évacuer une centaine de personnes prises au piège, mais deux manquent à l’appel, un couple de Belges coincés dans la mezzanine d’une maison, que le torrent peut emporter à tout moment. "On est restés blottis l'un contre l'autre parce qu'on grelottait de froid. On ne parlait plus et on attendait", explique Didier Frans.

"Une force de la nature extraordinaire"

C’est le brigadier-chef Damien Fillon qui descend alors sur le toit, éventré. "Quand je mets la tête à travers le toit, je vois l’eau de la rivière qui débaroule dans la maison, qui siphonne et il fait tout noir, et j’entends les cailloux qui entrechoquent la maison, je la sens vibrer. Elle est sur le point de partir, et là, je vois des têtes accrochées aux poutres du plafond qui me disent 'on est là, c’est nous'", explique-t-il. Rassuré d'avoir "des gens vivants", il se demande cependant comment il va pouvoir les sortir d'ici. Une fois sur les lieux, il a tapé sur le toit avec "une violence", c'"une force de la nature extraordinaire", commente Didier Frans. "Quand je l'ai vu, c'était le soulagement total", raconte Marie Frans.

Une fois arnachés, les victimes se sont tour à tour "plus ou moins jetées dans le vide" et ont pu être "tirées avec un système de sangles", détaille Damien Fillon. Les équipages de la Sécurité civile ont maintenu en stationnaire l’hélicoptère pendant toute la durée du sauvetage, et envoyé du premier coup le crochet de treuillage. Et c’est, sans aucun doute, cette rapidité d'exécution qui a permis de sauver le couple et leur sauveteur.