VIDÉO - Vaches malades, champs incultivables : les agriculteurs du Pas-de-Calais durement affectés par les inondations

Les inondations ont eu des conséquences sur d'autres secteurs agricoles du Montreuillois. On peut par exemple observer un champ de betteraves complètement gorgé d'eau, générant des pertes qui pourraient coûter 50.000 euros à son exploitant. À cause de la coulée de boue, Bernard Quandalle a perdu une partie de son champ de blé, et nous explique la gravité de la situation. "C'est le capital du paysan, c'est le capital bonne terre qui est parti à la mer, et il ne reviendra jamais".