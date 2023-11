VIDÉO - Vagues de plus de 20 m, mer déchaînée : les images aériennes de la tempête Ciarán

Au large de la Bretagne, c’est une immense éclaboussure à chaque fois qu’une vague rencontre un phare. Au phare du Four comme au phare de Tévennec, perché à 30 mètres au-dessus de la mer, les rouleaux frappent et font monter l'écume presque au sommet. La hauteur atteinte est impressionnante. Au large du Finistère, une vague de 21 mètres de haut a même été enregistrée au plus fort de la tempête Ciarán. Dans la matinée de jeudi, certaines atteignaient encore 10 mètres.

Ces images, à retrouver dans le reportage du JT de 20H en tête de cet article, sont celles d’un artiste photographe, Mathieu Rivrin, qui se présente lui-même comme un chasseur de tempêtes.