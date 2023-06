VIDÉO - Jusqu'à 40°C : en Corse, le sirocco donne un coup de chaud

Les températures s'affolent dans le centre d'Ajaccio (Corse-du-Sud) : 35 degrés en début de matinée et quelques heures après, 40 degrés. Ce mardi matin, sur les chantiers, les ouvriers ont commencé beaucoup plus tôt que d'habitude avec une bouteille d'eau à la main. "Dès qu'on a un peu d'autre et qu'on peut se reposer un peu on le fait. ll faut quand même avancer, malgré tout. On s'hydrate, on surveille les copains aussi, on n'est pas à l'abri d'un malaise", témoigne Laurent Billa, régleur routier.