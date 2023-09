VIDÉO - Vague de chaleur tardive : les explications d'Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo TF1-LCI

Ce phénomène peut-il se répéter ? Il y a déjà eu des épisodes de chaleurs tardives en France. Le plus vieux remonte à 1911. Mais depuis le début des années 2000, ces épisodes sont de plus en plus fréquents et durent plus longtemps.

"Ces épisodes de chaleur tardive sont des marqueurs du changement climatique. On va avoir un allongement de la saison estivale qui commencera plus tôt et se terminera plus tard, en septembre voire octobre à l'avenir", avance Matthieu Sorel, climatologue à Météo France. Les températures devraient redevenir plus clémentes à partir de la semaine prochaine,