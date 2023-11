VIDÉO - Vagues géantes, blizzard : les images de la tempête Bettina qui déferle sur la Mer Noire

Une forte tempête touche l'est de l'Ukraine et les rives de la Mer Noire. Des autoroutes et des immeubles ont été submergés. Le bilan est lourd et les images très impressionnantes.

Les pompiers peinent à tenir debout dans le blizzard. En Roumanie, comme en Ukraine, il y a eu d'importantes chutes de neige et des rafales de vent jusqu'à 150 kilomètres par heure. Une impressionnante dépression est remontée de la Grèce vers la Mer Noire. Elle a provoqué sur son passage des vagues géantes de dix mètres de hauts, tel un tsunami, dans la station balnéaire de Sotchi en Russie.

On voit dans une vidéo prise par un habitant que tout a été inondé. L'eau est montée jusqu'au premier étage. On constate les mêmes images de dévastation à Batoumi, en Géorgie et en Crimée, où l'état d'urgence est déclaré. L'eau s'est infiltrée partout. Toute la nuit, les secours ont évacué des habitants de la région occupée par la Russie.

La tempête Bettina est déjà surnommée "tempête du siècle", en Europe de l'Est. Un premier bilan fait état de quatre morts. Deux millions de personnes sont sans électricité et sans chauffage, alors que les températures sont négatives.