VIDÉO - Vendanges 2023 : coup d'envoi en Champagne, pour une récolte meilleure que prévu

Au pressoir, les premiers jus de raisin confirment la tendance, avec un bon taux de sucre. Qualité et quantité devraient permettre aux vignerons champenois de continuer à rattraper leurs vendanges 2021, totalement gâchées par la pluie et le gel. "On va regonfler nos cuves de réserve", estime Virginie Doué, une autre viticultrice de Montgueux, "et pour nos assemblages, ça va être super intéressant".