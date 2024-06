En Isère, la commune de Saint-Christophe-en-Oisans est coupée du monde depuis vendredi. Près de 86 personnes sont coincées en pleine montagne. La seule alternative serait de se déplacer à pied et de traverser le massif.

Il est difficile d'imaginer qu'il y a encore trois jours, une route départementale se dressait à Auris (Isère). Elle est aujourd'hui détruite. Pourtant, c'est la seule route qui permet d'atteindre les hameaux et les communes, désormais coupés du monde. Depuis dimanche matin, les engins employés par le département s'activent dans l'urgence pour reconstruire un chemin. La tâche est immense.

Dans cette commune coupée du monde, l'inquiétude grandit. D'heure en heure, ils sont de plus en plus nombreux à venir demander des nouvelles au maire. "Ça avance, malgré le peu de moyens de la commune", affirme Jean-Louis Arthaud, maire (SE) de Saint-Christophe-en-Oisans (Isère).

La commune n'a qu'une machine pour tout le secteur et un agent technique aux commandes. Depuis samedi, il ne quitte plus son engin. Sa mission consiste à déblayer la route pour relier les hameaux isolés. Il est aujourd'hui impossible de dire combien de kilomètres de route vont être au total déblayées ou reconstruites. Les professionnels constatent les dégâts au fur et à mesure de leur avancée.