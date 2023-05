VIDÉO - Violents orages dans le sud de la France : un phénomène exceptionnel en mai ?

Non, selon les spécialistes. Même s’ils sont plus nombreux pendant l'été, les orages de printemps n’ont rien d'exceptionnel, bien au contraire. "Le sol commence à se réchauffer. Le Soleil est plus haut et brille plus longtemps, donc ça apporte plus d’énergie. Lorsqu’on a un peu d’air froid d’altitude, l’instabilité se crée et c’est là que les nuages d’orages naissent", explique à TF1, Mathieu Sorel, climatologue chez Météo-France.