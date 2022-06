Toits, écoles, entreprises : l’urgence pour tout réparer à Vichy après les orages

Des centaines de mètres carrés de vitres ont été pulvérisés en quelques minutes. A Vichy, Olivier Glomet, jardinier horticole, n'oubliera jamais cet instant où il a découvert les dégâts dans les serres. "On a les larmes aux yeux. Quand on est arrivé, c'est tout cassé. C'est un outil de travail qu'on a et on s'est dit que c'est la fin, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire pour travailler ?", déplore-t-il. Les jardiniers se cassent actuellement la tête afin de nettoyer rapidement, mais sans se blesser.