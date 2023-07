Tornade à la frontière Franco-Suisse : "D'un coup, les fenêtres se sont ouvertes et des tuiles sont entrées dans la maison"

Il ne reste plus grand-chose de la maison. Le toit s’est écroulé. La famille a tout perdu. Ce lundi matin, vers 11h30, des vents d’une extrême violence ont balayé une vallée du Doubs à la frontière franco-suisse. Une tornade a traversé quelques villages. Celui qu’on voit dans la vidéo en tête de cet article est le plus touché. "D'un seul coup, les fenêtres se sont ouvertes, ça a commencé à tourbillonner et des bouts de tuiles sont entrés dans la maison", rapporte un habitant Près de 80 maisons sont endommagées. Aucune personne n’a été blessée.